Украинский дом готов к приему Президента

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Украинский дом в Киеве, где состоится пресс-конференция президента, окружен кольцом милиции, сообщает Украинская правда.

Во внутреннем круге оцепления разворачиваются группы молодых людей с флагами Партии регионов и молодежной организации Партии регионов. Милиция и силы охраны помогают "группам поддержки" располагаться у обочины дороги.

Среди технического персонала, который обеспечивает трансляцию пресс-конференции Виктора Януковича, замечены представители ISTIL Studios, "Савик Шустер студия", "Первого национального", "Интера", ICTV и "1+1".

Пресс-конференция Януковича должна начнаться в 11 часов.

Официально журналистов приглашали прийти на 9 часов, по состоянию на 9.20 аккредитованные представители медиа уже находятся в Украинском доме.