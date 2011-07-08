«Газпром» хочет получить от Китая 40 миллиардов долларов авансом

8 июля 2011, 10:23

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«Газпром» решил взять у Китая 40 миллиардов долларов в счет будущих поставок.

Российская газовая монополия «Газпром» готова предоставить Китаю скидку на газ, если тот согласится на авансовые платежи по газовому контракту. По данным источников, платеж должен составить не менее 25 миллр долл, по некоторым данным до 40 миллиардов.

Источник сообщает, «Газпром» хотел бы получить деньги в 2012–2015 годах, а поставлять газ по контракту с Китаем — в течение 30 лет с 2015 года. Для этого «Газпрому» необходимо построить газопровод «Алтай», стоимость которого в 2006 году российской компанией оценивалась в 13,6 миллиарда долларов.

«Газпром» не может договориться с китайской госкомпанией CNPC о ценах на газ, который будет поставляться по «Алтаю», уже не первый год. Последние переговоры по этому вопросу состоялись в июне 2011 года, однако о цене стороны вновь не договорились. В Китае считают, что стоимость российского газа не должна быть больше 280 долларов за тысячу кубометров, в России настаивают на 300–350 долларах.

В то же время «Ведомости» со ссылкой на свои источники пишут, что китайские переговорщики выступают против авансового платежа, хотя ранее подобный инструмент Китай использовал при переговорах с «Роснефтью» и «Транснефтью». В 2009 году российские компании получили от Китая кредит на 25 миллиардов долларов, обеспечением по которому выступила выручка от поставок нефти: фактически «Роснефть» и «Транснефть» получили дешевый кредит в обмен на скидку на российскую нефть. Как отмечают «Ведомости», сейчас часть кредита используется госкомпаниями следующим образом: она размещена на депозитах, что позволяет им зарабатывать на разнице между ставкой кредита и депозитной ставке.

Зачем «Газпрому» крупный кредит и как он собирается его использовать, пока не сообщается.

По материалам «Интерфакс», «Ведомости»

Фото: gazprom.ru

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