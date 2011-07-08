В Латвии смена президента

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В Латвии состоялась инаугурация нового президента Андриса Берзиньша, сообщает Лента.Ру.

Выступая в Сейме, новый глава республики принес клятву, в которой пообещал работать на благо народа и сделать все возможное, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.

Запланирован еще ряд мероприятий, связанных с процедурой смены президента. Так, у Рижского замка состоится церемония смены почетного караула и символической передачи ключей от замка. Затем новый президент встретится со своим предшественником и работниками президентской канцелярии.

Инаугурационный бал Берзиньш, в отличие от своих предшественников, устраивать не будет.

Кандидатура Берзиньша, выдвинутая Союзом «зеленых» и крестьян (одним из участников правящей коалиции) была утверждена в ходе голосования 2 июня. Он был избран президентом благодаря поддержке части оппозиции, с которой, как полагают политологи, заранее договорились представители СЗК.

Андрис Берзиньш родился в 1944 году. Окончил Рижский политехнический институт по специальности радиоинженера, впоследствии получил диплом экономического факультета Латвийского госуниверситета. В начале 1990-х годов он некоторое время занимался политикой. Позднее работал в сфере финансов: был президентом Latvijas Universala Banka (Unibanka), советником президента Skandinaviska Enskilda Bank, с 2006 года также руководил Латвийской торгово-промышленной палатой.

фото: delfi.lv