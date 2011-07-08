Оппозиция предлагает назначить Петра Порошенко главой Счетной палаты Украины

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Главы парламентских фракций «БЮТ-Батьківщина» и «Наша Украина – Народная самооборона» Иван Кириленко и Николай Мартыненко направили обращение председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с предложением внести кандидатуру П. Порошенко на пост главы Счетной палаты Украины, сообщает ZN.UA.

Напомним, вчера Верховная Рада уволила Валентина Симоненко с должности председателя Счетной палаты Украины. Семилетний срок пребывания В.Симоненко в должности главы Счетной палаты закончился еще 11 декабря 2010 года. Он был во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.

Как сообщалось ранее Николай Томенко заявлял, что новым главой Счетной палаты должен стать представитель оппозиции. В свою очередь министр юстиции Александр Лавринович поддержал идею отдать оппозиции эту должность.