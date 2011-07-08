Защитник Тимошенко просит перерыв до понедельника по состоянию здоровья

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Защита экс-премьера Юлии Тимошенко заявила ходатайство о перенесении рассмотрения уголовного дела в отношении нее на понедельник, передает УКРИНФОРМ.

Адвокат Николай Титаренко мотивировал просьбу своим плохим состоянием здоровья. «Из-за истощения в связи со слишком высоким темпом работы, заданной председательствующим, я не могу предоставлять своей подзащитной квалифицированную правовую помощь», - заявил Н.Титаренко.

На вопрос председательствующего судьи Родиона Киреева, что имел в виду адвокат, указывая в своем заявлении на применение к нему пыток со стороны суда, адвокат ответил, что имел в виду «внешний фактор».

Ю.Тимошенко добавила, что из-за неподобающей организации работы суда Н.Титаренко вынужден работать по ночам. «Ни один человек не выдержит такого ритма работы», - сказала экс-премьер.

Суд постановил вызвать врачей для обследования Н.Титаренко и объявил перерыв до 12.00.

фото: byut.com.ua