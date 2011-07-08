Пенсионная реформа: кто ЗА, кто ПРОТИВ

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Итак, Пенсионная реформа, о которой так долго говорили в верхних эшелонах украинской власти, принята. Как отразится это событие на жизни «пересичного» украинца и чьи прогнозы – «отцов» реформы или их оппонентов – оправдаются, покажет время.

А для того, чтобы знать, кого мы должны будем благодарить за все последствия принятого закона, предлагаем ознакомиться с кратким изложением результатов поименного голосования народных депутатов.

В группе внефракционных депутатов за реформу проголосовали 11 человек, против голосовали 4 –Н.Томенко,О,Ляшко, А,Мартынюк и Г,Омельченко. Спикер парламента В,Литвин остался над схваткой – он не голосовал.

Во фракции Партии регионов состоит 192 депутата. За правительственный законопроект проголосовали 188 из них – все присутствовавшие в зале. Отсутствовали на заседании: В.Хара, В.Янукович, С.Головатый и В.Зубов.

Результаты голосования фракции Блока «Наша Украина–Народная Самооборона», в которую, как известно, входят Народный Союз «Наша Украина», Политическая партия «Вперед, Украина!», Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, Украинская республиканская партия «Собор», Партия Христианско-демократический Союз, Европейская партия Украины, Гражданская партия «ПОРА» и Партия защитников Отчизны были столь же разнообразны, как и ее состав: за –11, против – 31, не голосовали –4. 21 депутат предпочел отсутствие.

За реформу проголосовали С.Василенко, Д.Жвания, В.Каськив, Н.Круць, М.Полянчич, И.Палиця, В.Петьовка, В.Поляченко, В.Тополов, С.Харовский, В.Шемчук.

Не голосовали И.Криль, В.Мойсик, О.Гуменюк и А.Омельченко.

Фракция Коммунистической партии Украины в составе 25 человек единодушно проголосовала против «бесчеловечной» реформы.

Во фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» против проголосовали 5 депутатов, еще 8 не голосовали, а 92 заявили себя отсутствующими.

Фракция Народной Партии в полном составе единодушно поддержала правительственную инициативу.

А в не так давно созданной парламентской группе «Реформы ради будущего» единомыслие нарушили Г.Задирко, голосовавший против и неголосовавший В Каплиенко.