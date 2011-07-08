Террористы по версии РФ: Аль-Каида, чеченские боевики и 4 украинца

Российские власти обнародовали список организаций и лиц, подозреваемых в причастности к терроризму (всего в нем более двух тысяч названий и фамилий), сообщает УНИАН.

Документ подписан главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, наряду с представителями «Аль-Каиды», движения «Талибан» и чеченскими боевиками, имена четырех уроженцев Украины: 37-летнего луганчанина Алексея Меркулова, 30-летнего харьковчанина Сергея Тимошина, 36-летнего селянина из Черкасской области Романа Морозова и 38-летней ривненчанки Надежды Ракс, ранее осужденной за терроризм в Москве - ее признали причастной ко взрыву в конце 1990-х возле здания ФСБ.

По информации газеты, сейчас Ракс, отсидевшая около 7 лет в российской колонии, живет в Ривному с маленьким сыном. Она утверждает, что ее подставили и никакая она не террористка. «Мне знакомые рассказали про этот список. Теперь вот думаю, подавать в суд или нет. Я и так уже сужусь с Россией. С 2004 года мое дело (олишении свободы) находится на рассмотрении в Европейском суде. В начале 90-х я занималась в Москве правозащитной деятельностью и пересекалась с работой органов безопасности. Думаю, из-за этого меня и подставили, сделав причастной ко взрыву возле ФСБ», — сообщила женщина.

Что касается Морозова, то, как выяснила газета "Сегодня", в селе Лебедин Черкасской области (этот адрес указан в списке) его не знают.

Пока не ясно, что грозит людям, попавшим в список Росфинмониторинга. Пока власти РФ просто призывают граждан и организации не иметь дело с этими товарищами, чтобы не стать спонсорами террористов.