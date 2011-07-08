Контрабандист вырубил просеку через границу

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Пограничники Луганского отряда отдела «Краснодон» задержали контрабанду товаров народного потребления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Все началось с того, что во время осмотра прилегающей к границе территории на участке ответственности «Северо-Гундоривский «обнаружили вырубленный участок леса. Впоследствии пограничный наряд заметил вблизи поселка Северный автомобиль «ВАЗ» без номерных знаков, на котором 39-летний гражданин Украины пытался пересечь границу с РФ. В багажнике машины пограничники обнаружили 3 тюка и 3 мешка одежды, на сумму не менее 65 тысяч гривен. О задержании оповестили российских пограничников. Автомобиль, оцененный в 10 тысяч гривен, вместе с грузом передали на таможню.

Это не первый случай контрабанды ширпотреба на Луганщине. Недавно там же была задержана партия контрабандной одежды на 870 тысяч гривен.

фото: pvu.gov.ua