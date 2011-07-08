Президент опоздал к журналистам на 2 часа

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На Первом национальном канале началась пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Дарка Чепак, регламент позволяет каждому средству массовой информации задать Януковичу по одному вопросу.

Журналистам пришлось ждать Президента два часа: несмотря на то, что пресс-конференция была анонсирована на 11:00, представителей СМИ просили собраться в национальном центре делового и культурного сотрудничества Украинский дом к 9:00.

Напомним, ранее милиция перекрыла проход по центральным улицам Киева вблизи Украинского дома, где проходит пикет сторонников Партии регионов в поддержку Президента Украины Виктора Януковича.