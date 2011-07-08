Президент: Несмотря на сопротивление бюрократов, реформы будут продолжаться

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Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации заявил, что к работе над внедрением реформ привлекаться высококвалифицированные специалисты, сообщают в пресс-службе Президента.

«Мы будем подтягивать тех, кто по разным причинам запаздывает с проведением реформ, будем привлекать к работе более эффективных менеджеров. Реализация реформ должна осуществляться профессионалами », - заявил Глава государства.

Виктор Янукович отметил, что на пути реформ в Украине «есть сопротивление бюрократии, привыкшей жить по-старому». «Нам удалось сломать это сопротивление, принять огромное количество законопроектов, имплементация которых нуждалась осуществления около 800 организационных мероприятий», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: на пути реформ очень важно властям все время держать связь с гражданским обществом. «Мы будем обращаться к людям, общественным организациям. Эта работа крайне необходима», - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича. На общение Президента с прессой выделили полтора часа, но не исключают того, что беседа продлится несколько больше, часа два.

фото: president.gov.ua