Янукович: Слияния Газпрома и Нафтогаза не будет

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Слияния «Газпрома» и НАК «Нафтогаз» не будет, заявил во время пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович, сообщает UBR.

«Мы не планируем слияния «Газпрома» и «Нафтогаза». Мы планируем участие «Газпрома» и «Нафтогаза» в любых проектах, например в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) или добычи нефти и газа. Объединения никто не планировал, и этого не будет, я убежден», - заверил Президент.

При этом В. Янукович не исключает реструктуризации «Нафтогаза». По его словам, в некоторых дочерних компаниях предприятия нет будущего. По крайне мере его не видит Президент. Над реструктуризацией, как сказал глава государства, сейчас работает экспертное сообщество.

фото: Первый Национальный УТ1 онлайн