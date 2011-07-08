Президент сочуствует украинцам, но путь реформ неминуем

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Президент Украины Виктор Янукович сочувствует украинцам в связи с определенными потерями из-за проведения реформы. Об этом он сегодня сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

«Мы должны осуществлять реформы таким образом, чтобы, во-первых, они не мешали одна другой, а только взаимодополнялись. А во-вторых, чтобы мы их проходили как можно быстрее, для того, чтобы получить конечный результат. Поэтому, я сочувствую сегодня в некоторых случаях, где мы имеем потери, сочувствую людям прежде всего», – отметил Президент.

По словам В.Януковича, есть неудобства, но без этого «не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны в целом».

«Поэтому, этот путь неминуем и требования, которые я сегодня ставлю перед чиновниками всех уровней, они одинаковы. Нужно эффективно действовать, нужно постоянно, круглосуточно продумывать каждый свой шаг и, безусловно, это большая система или механизм, который и должен двигаться синхронно», – подчеркнул глава государства.

фото: Первый Национальный УТ1 онлайн