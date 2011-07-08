Янукович: Украина обречена быть партнером России

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Президент Украины Виктор Янукович сегодня на пресс-конференции подчеркнул, что Украина обречена сотрудничать с Россией, сообщает УНИАН.

«Мы обречены быть партнерами. И мы знаем, что наша позиция должна отстаивать национальные интересы», - сказал Президент.

Говоря о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, В.Янукович отметил, что предложенная Украиной формула «3+1» является «нашей стратегией, и страна будет ее отстаивать».

Он выразил надежду, что Украина будет сотрудничать с Таможенным союзом во многих сферах, в том числе в энергетике, машиностроении, авиастроении и тому подобное.

По его словам, в планах сотрудничества - задействовать украинский судостроительный комплекс для модернизации кораблей ЧФ РФ, торгового флота.

Большую перспективу сотрудничества с Россией он видит в нефтяной отрасли.

«Перспективы сотрудничества огромные», - сказал Президент.

фото: кадр прямой трансляции / 5 канал