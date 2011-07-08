Президент: Нафтогаз нужно разукрупнять

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Президент Украины Виктор Янукович считает, что сегодня такая крупная компания как НАК «Нефтегаз Украины» не имеет будущего и ее нужно реструктуризировать. Об этом он сегодня сказал во время пресс-конференции, сообщает УНН.

На мой взгляд, сейчас пришло время эту структуру («Нафтогаз». – Ред.) разъединить, чтобы они (структурные подразделения. – Ред.) имели возможность развиваться каждое отдельно и создать реальные рыночные механизмы их развития», – отметил Президент.

Янукович напомнил, что в частности, структурой «Нафтогаза» является «Укрнафта», «Укргазвидобування», «Черноморнефтегаз», «Трансгаз», «Транснафта».

«Если мы хотим цивилизовано развивать все эти предприятия, их нужно, прежде всего, подготовить к регистрации на бирже ІРО для того, чтобы мы имели возможность получить реальную цену этих предприятий, понимать чем владеет Украина. Как только эти предприятия выйдут на мировую биржу, мы получим реальную цену, мы тогда увидим каким образом их развивать», – подчеркнул глава государства.

Если приглашать инвесторов, по словам Президента, то, может, нужно продать для начала 10% через биржу акции того или другого предприятия и получить инвестиционный ресурс.

«Это реальный путь, на мой взгляд, который даст возможность прозрачно идти по пути модернизации этих предприятий», – отметил Президент.

«Я не вижу сегодня будущего у такой крупной компании, как «Нафтогаз». Нужно делать ее реструктуризацию, но решениями это будем принимать коллегиально только после того, когда получим экспертные выводы», – уточнил он.

фото: Первый Национальный УТ1 онлайн