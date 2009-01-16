Виктор Ющенко: Украина не может качать то, чего нет

16 января 2009, 14:10

Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Киев готов обеспечить транзит российского газа в западном направлении в том случае, если Москва в полном объеме возобновит поставки топлива на российско-украинской границе.

Во время визита в Лондон украинский лидер дал интервью Украинской и Русской службам Би-би-си. Ющенко заявил, что главная цель его визита - рассказать Европе о своем взгляде на ситуацию вокруг поставок газа в Украину и Европу. Украинский лидер также прокомментировал обвинения Москвы в том, что Киев занимается воровством российского газа blockquote> Виктор Ющенко: Это унижает национальную гордость, это унижает честь государства, когда сторона из десятков уст повторяет, что Украина крадет. При этом не делая ни единого шага, в том числе в арбитражном контексте, чтобы это доказать, и через суд установить правду. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы была создана совместная европейская комиссия, целью которой должно быть достижение оценки того, почему это случилось, по чьей вине. Выделить отдельный вопрос - неприятный с точки зрения комментариев как гражданина, как президента: как себя вела Украина относительно "несанкционированного отбора российского газа". Я заверяю как президент: у нас не было ни одного кубического метра относительно несанкционированного объема российского газа. Для нас это вопрос чести. Я думаю, просто пришло время по этим обстоятельствам серьезно поговорить. При каких обстоятельствах Украина готова возобновить транзит российского газа в Европу? Ответ может быть только один. Украина не может качать то, чего нет. Если российской стороной будет поставлен газ в полноконтрактных объемах для поставщиков Европы, Украина гарантирует, что в тот же момент она начнет прокачку этого газа. Нужно разобраться в некоторых нюансах. Когда первого числа Россия прекратила поставки газа на восток Украины, когда 5-го, 6-го ,7-го были перекрыты на российской стороне поставки по всем транспортным транзитным коридорам, начиная с этого периода, украинская газо-транспортная система начала работать в самостоятельном режиме. Суть этого режима заключается в том, что из западных областей Украины нам нужно было подать газ в Донецк, Луганск, Харьков и Запорожье. И она была по сути переведена в реверсный режим. Сейчас, когда мы говорим о том, как возобновить поставки, какой план есть у Украины, у Украины есть одно ясное, четкое предложение - на восточной границе Украины Россия должна представить тот объем газа, который среднесуточно она представляла в рамках подписанных контрактов с европейскими потребителями. Я хочу подчеркнуть - с европейскими потребителями. Речь не идет о поставках газа в Украину. Речь идет исключительно о поставках газа европейским потребителям. Вот как Россия поставляла 31-го, 30-го декабря - так она должна начать режим поставки газа европейским потребителям. Потому что газовая труба должна работать или в аверсе, или в реверсе. Мы не можем 5% прокачать российского газа, 7%... Мы можем прокачать полноконтрактный пакет. В данном случае речь идет о 300-330 миллионах кубометров - то, что традиционно в зимний период Россия поставляла в Европу. В этом состоит нюанс. Поэтому Украина не может принять 50, или 72 млн. на прокачку. Мы говорим о том, что система должна запуститься так, как она работала до момента выключения. Это зеркальные шаги. Мне кажется, здесь не нужно быть инженером или технологом, чтобы понять - как система отключилась, так ее надо регламентно запустить в эксплуатацию. Условие одно. И предложение одно. Российская сторона должна выполнить свое контрактное обязательство: поставить на востоке Украины в газотранспортную магистраль объемы, которые предусмотрены европейскими контрактами. Это приблизительно 300-330 млн. кубометров газа. Украина готова - до выяснения ситуации с ценой на российский газ для Украины, до выяснения ситуации относительно тарифа на транзит - мы готовы бесплатно взять на себя ответственность прокачать весь поставленный контрактный газ европейским потребителям. А потом, когда будет найдено взаимопонимание относительно объемов поставки в Украину, условий поставки в Украину, транзита, в последовательном порядке, мы, безусловно, рассчитаемся. Россия нам заплатит за транзит, а мы через транзит заплатим России за тот газ, который называют технологичным. С российской стороны звучат предложения о временном предоставлении Украине технологического газа. Согласна ли на это Украина? Я перед вылетом говорил с президентом Российской Федерации, там было предложение, чтобы технологический газ Украине поставил какой-то консорциум. Мы исходим из того, что вопрос поставок газа Украине и функция Украины по транзиту российского газа в Европу - это объединенные функции. Это объединенные функции. Это система баланса. Мы России предоставляем услуги по транзиту, она предоставляет нам услуги по поставке газа для национальных потребностей. Это цельная категория. И в зависимости от того, какой будет политика России по цене на газ, такой будет наша политика по цене на транзит, в том числе, безусловно, и технологический газ. Поэтому нельзя разрывать эти категории. Это цельные понятия. И если вы вспомните, всегда в газовых отношениях Украины и России вопросы транзита и цены на газ - это была парная категория. Потому что это связано. Тариф зависит от того, какова цена газа. Мы не можем говорить в одну сторону, что тариф будет такой-то, не зная цену, по которой Россия будем нам продавать газ. Потому что газ - это основной компонент затрат по транзиту. Поэтому эти вещи - это одно целое. Кстати, и политически, и экономически. Поэтому мы бы не хотели минимизировать украинскую позицию по этому вопросу и настаиваем, что если речь идет о том, как быстро сделать сегодня услугу Европе... Европе не нужно слушать наши дискуссии по цене на транзит, или по цене на российский газ, который будет поставляться в 2009 году. Европа хочет услышать одно: за сутки газ должен быть поставлен. А для этого этот газ нужно поставить на восточную границу Украины. Второе. Все вопросы, которые связаны с прокачкой, давайте мы решим в техническом порядке. Мы готовы перекачать это бесплатно, а потом у нас будет время, после переговоров мы дойдем до нюансов: какова цена российского газа для Украины, и какова цена украинских услуг по транзиту российского газа. Когда сегодня Россия заявляет, что цена российского газа, скорее всего, будет для Украины 450 [долларов за тысячу кубометров], вы знаете, сегодня такую цену в Европе найти невозможно. Начиная от основного потребителя российского газа в Германии, где цена ожидается в районе 250-270, максимум 280 долларов - это официальные данные от соответствующих структур немецкой стороны. Если считать по формуле обратного отсчета, то при цене 250 европейская цена российского газа на границе Украины должна быть в районе 200 долларов. Не 450. Поэтому мы и говорим - нам нужно продолжить дискуссию по цене. И второй блок - это транзит. Европа должна знать, что мы сегодня имеем самый низкий по Европе транзит. Россия платит за транзит 1,7 доллара. Это самая низкая цена транзита в Европе. Безусловно, это убыточная цена. Поэтому когда речь идет о том, какая цена транзита, она будет пропорционально зависеть от того, какая будет цена на газ. Нам не нужны кредиты, нам ничего не нужно. Мы через свою функцию способны урегулировать наши отношения с российскими партнерами. Поэтому мой план заключается в том, что не нужно двухсторонние отношения выносить на европейский разбор. Мы должны - то, что сейчас Европе нужно - взять на себя обязательства и твердо сказать - мы готовы их выполнить. Россия - по поставкам газа, Украина - по транзиту.
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