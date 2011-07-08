Дело Тимошенко: заседание продолжится в понедельник

Судья Родион Киреев, председательствующий, в заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела против Юлии Тимошенко, объявил о переносе судебного заседания на 11 июля в связи с состоянием здоровья адвоката Николая Титаренко, сообщается на сайте Юлии Тимошенко.

«Суд объявляет перерыв до 11 июля», – вынужден был об’явить Киреев, хотя считал возможным продолжать заседание в отсутствии адвоката. Только после замечания стороны обвинения и из-за настойчивости Юлии Тимошенко он согласился перенести заседание.

Как известно, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее защитник Николай Титаренко сегодня утром заявили ходатайство о переносе судебного заседания на понедельник, 11 июля из-за плохого самочувствия адвоката.

«Условия, которые вы создали в суде, являются пыткой, потому что судебные заседания проводятся с утра до вечера. Вы не дали возможность ознакомиться с материалами дела. Это 5 тысяч страниц. Он уже три ночи спит по 2-3 часа. Он стоит перед дилеммой – качественно защищать, или терять сознание прямо в зале заседания. Вы сознательно создали такие условия», – заявила Юлия Тимошенко.

Сторона государственного обвинения попросила суд не удовлетворять это ходатайство, поскольку, по ее мнению, «внешний вид адвоката не свидетельствует о плохом состоянии его здоров’я». Однако судья все же вынужден был объявить технический перерыв в суде и вызывать врачей для Николая Титаренко.

Сразу после обследования адвоката Юлии Тимошенко госпитализировали в кардиологическое отделение Киевской областной больницы предварительным диагнозом «острая сердечная недостаточность». Соответствующая медицинская справка была передана секретарю Печерского районного суда. «Киреевщина в действии... Не суды, а криминальная инквизиция», – написала Юлия Тимошенко на своей странице в Twitter.