Янукович: Теневая экономика в Украине достигает 40% из-за коррупции

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Украина должна как можно скорее избавиться от такого постыдного явления как коррупция, из-за которого государство ежегодно недополучает 20 млрд грн доходов в бюджет, заявил Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в пятницу, сообщает «Укринформ».

«По различным расчетам, теневая экономика в Украине достигает 40%, а государство недополучает доходы в бюджет около 20 млрд грн», - подчеркнул В. Янукович, добавив, что экономику и заработную плату необходимо выводить из тени.

По его словам, вопрос преодоления коррупции тесно связан с реформой регуляторной политики государства.

«Регуляторная политика сегодня меняется революционно, сокращение разрешительной системы на 90% - это кардинальный подход», - сказал Президент.

В. Янукович отметил, что все это делается для того, чтобы отлучить чиновника от предпринимателя, или от гражданина в предоставлении услуг.

Глава государства сообщил, что власть в ближайшее время планирует передавать определенные полномочия в регионы.

«Борьба с коррупцией - это дело всей страны. Государство должно избавиться от этого постыдного явления», - подчеркнул Президент.

фото: Первый Национальный УТ1 онлайн