Янукович: законы обеспечат нам рынок земли с начала 2012 года

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Первым шагом в решении вопросов аграрной отрасли является принятие законопроектов, касающихся земельной реформы. Об этом сегодня во время пресс-конференции сказал Президент Украины Виктор Янукович, передает корреспондент УНН.

«В Украине самая лучшая земля в мире, огромный человеческий потенциал. На селе или в регионах приближенных к селу живет треть населения, или порядка 15 млн, а проблемы очень много. Поэтому системный подход к решению проблемы аграрной отрасли и развития села даст возможность нам постепенно снимать эти вопросы», – подчеркнул Янукович.

Он отметил, что сегодня такая система уже создается и один из главных решительных шагов, который необходимо сделать в этом году, – это принять все законопроекты, касающиеся земельной реформы.

«Первый законопроект о земельном кадастре уже принят на этой неделе в целом. Я надеюсь, что в начале следующей сессии будут приняты все законы, которые обеспечат нам рынок земли с начала 2012 года», – прибавил он.

фото: Первый Национальный УТ1 онлайн