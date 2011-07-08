Регионы не исключают ветирования Пенсионной реформы

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Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов во время брифинга в Верховной Раде, заявил: в Партии регионов не исключают, что Президент Украины Виктор Янукович может применить к закону о Пенсионной реформе право вето, сообщает UBR.

Первыми о вето на документ заговорили коммунисты. Так, по словам ﻿народного депутата от КПУ Евгения Царькова, фракция надеется, «﻿что Президент ветирует данный закон, и мы отменим все те нормы, которые касаются повышения пенсионного возраста».

Напомним, оппозиционные фракции парламента намерены обратиться с представлением в Конституционный суд Украины относительно неконституционности Пенсионной реформы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла Пенсионную реформу 1:34, в пятницу, 8 июля, после девяти часов ночной работы. Правительственный проект закона №7455 ﻿«О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» поддержало 248 народных депутата.