Рада запретила валютные кредиты

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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг». За данное решение проголосовали 226 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Законом усовершенствована процедура банкротства путем устранения недостатков и неопределенности, содержащиеся в законе о банкротстве. Усилены гарантии защиты прав и интересов кредиторов должника в процедуре возобновления его платежеспособности или признания банкротом и создания ровных и справедливых условий удовлетворения требований всех категорий кредиторов. Законодательно закреплено требование о необходимости извещения арбитражным управляющим комитета кредиторов о времени, месте и условиях продажи залогового имущества (путем направления рекомендательного письма с извещением о вручении). Усовершенствована процедура обращения взыскания на имущество должника, а также усовершенствована процедура продажи права требования по кредитным договорам путем установления возможности процессуальной правопреемственности при замене стороны в судебном процессе в случае отступления права требования по кредитным договорам; возможности раскрытия банковской тайны по просроченным кредитам лицам, с которыми заключаются договора об отступлении права требования к клиенту по просроченным кредитам.

Законом уточняется, что выселяемому лицу предоставляется постоянное жилое помещение, отмеченное в решении суда или постановлении прокурора. Законодательно запрещается предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины. Также увеличивается перечень стоимости кредитных условий, о чем обязан сообщить кредитодатель перед заключением договора о предоставлении потребительского кредита, а именно: ориентировочная совокупная стоимость кредита с учетом процентной ставки по кредиту и стоимость всех услуг (регистратора, нотариуса, страховщика, оценщика и тому подобное), связанных с получением кредита и заключением договора о предоставлении потребительского кредита.

Законом устанавливается, что потребитель не обязан платить кредитодателю дополнительные комиссии вместе с указанными в действующем законодательстве какими-либо сборами, процентами или другими стоимостными элементами кредита, которые не были отмечены в договоре. Устанавливается, что кредитодатель не имеет права устанавливать в договоре о предоставлении потребительского кредита какие-либо сборы, проценты, комиссии, платежи и тому подобное за действия, которые не являются услугой и не определены действующим законодательством. Кредитодатель не имеет права отказать потребителю в принятии платежа при досрочном возвращении потребительского кредита, а также не имеет права устанавливать потребителю какую-либо плату при досрочном возвращении потребительского кредита.