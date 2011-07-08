Парламент уходит на каникулы

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Восьмая сессия Верховной Рады VI созыва закрыла свою работу в пленарном режиме.

Как передает ЛИГАБизнесИнформ, Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, отправляя депутатов на пленарные каникулы, сообщил, что на сессии было принято более тысячи решений и, несмотря на критику, "мы провели колоссальную работу на этой сессии".

"Уважаемые народные депутаты, на этой сессии у нас с вами было все - и дискуссии, и попытки… задушить друг друга в объятиях, но вместе с тем, уважаемые коллеги, я надеюсь и верю, что мы вышли на понимание того, что все нужно решать в попытках наладить диалог. Я понимаю и представителей оппозиции, и представителей большинства, поскольку большинство взяло на себя ответственность за непростые, непопулярные решения… Я понимаю оппозицию, у которой есть привилегия говорить и критиковать. Я уверен, что это позволяет внимательно анализировать, что же мы принимаем, что будет на выходе и как это будет воспринято обществом. Я уверен, что нам этот диалог необходимо будет утвердить и приумножить", - сказал Литвин.

Согласно календарному плану, на следующей неделе депутаты еще должны будут поработать в комитетах и фракциях.

Напомним, девятая сессия Верховной Рады начнет свою работу 6 сентября 2011 года и завершится 13 января 2012 года. Первая встреча нардепов пройдет на торжественном заседании, посвященном 20-летию независимости Украины, с участием депутатов первого созыва.