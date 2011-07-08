Президент не допустит колебания национальной валюты

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Украинская гривня является и будет стабильной. Об этом заявил Президент Виктор Янукович сегодня на пресс-конференции, сообщает Лига.

"У нас нет никаких оснований считать, что у нас будет колебание курса национальной валюты", - сказал Янукович.

Глава государства отметил, что сегодня золотовалютные резервы Национального банка Украины составляют около $37,5 млрд. "Есть динамика роста, и к концу текущего года мы будем иметь около 40 млрд.", - сказал Президент, напомнив, что в начале 2010 года золотовалютные резервы НБУ составляли около $26 млрд.

"За полтора года нам удалось увеличить золотовалютные резервы на 11 миллиардов", - добавил Янукович.

По его словам, сегодня банковская система Украины работает стабильно: "Мы не прекращали сотрудничество с МВФ, что является признаком стабильности украинской банковской системы, и того, что мировое финансовое сообщество относится к банковской системе Украины с доверием".

фото: president.gov.ua