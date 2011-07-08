Янукович: Тимошенко «стала звездой», поэтому она себя так ведет

8 июля 2011, 14:20

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции, отвечая на вопрос российских журналистов относительно Тимошенко, сказал, что не мешает экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко защищаться в суде так, как она считает нужным.

Януковичп отметил, что можно дать два разноплановых ответа. «По моему мнению, это вопрос разноплановый, разноплановый… разноплановый вопрос. Ну, прежде всего, на этот вопрос ответил украинский народ во время избирательной кампании 2009-2010 гг., и что произошло - это всем известно», - сказал он. Президент попросил различать политику и право. «Есть политика, есть право, есть уголовная ответственность. Что касается политики, я могу сказать, что выводы сделали люди в 2009-2010 году - кто есть кто. А что касается права - это прокурор, это суд. Они там делают выводы и принимают решения», - подчеркнул Янукович, пишет УНИАН.

По его словам,  он понимает, к чему может привести его вмешательство в это дело. «Вы представляете себе какое-нибудь мое неосторожное вмешательство - к чему оно может привести?.. Поэтому я пытаюсь не вмешиваться в эти процессы», - отметил президент. Он подчеркнул, что ни разу не оскорбил и не унизил Тимошенко. «Я никогда себе этого не позволял делать как человек, как мужчина, ну, как президент, поэтому выводы - правоохранительные органы, а точку поставит суд», - заявил Янукович. «Я за то, чтобы как можно скорее прошел этот процесс. Я не желаю вообще зла или плохого Тимошенко. Все, что она имеет - это ее вопрос, она лучше знает, где и в чем ее вина. И если она нарушила закон, у нее есть возможность защищаться, и я ее даже не осуждаю за способ, который она избрала для защиты. Она защищается так, как считает нужным, и вы видите, что я ей в этом не мешаю. Она, по-видимому, так сказать, она стала звездой сейчас - все время ее показывают, и она показывает, как она относится к этому процессу», - отметил президент.

Отвечая на вопрос о том, что в мире неоднозначно воспринимают дело против Тимошенко, он сказал, что с точки зрения политики воспринимать можно по-разному, а с точки зрения права он не может вмешиваться в криминальный процесс. «Вы что, хотите, чтобы я снял трубку и позвонил прокурору?», - спросил Янукович у журналистов.

По словам Президента, его консультанты отмечают, что сегодня нарушения в судебном процессе есть со стороны самой Тимошенко и ее защитников, а не со стороны судьи. Он считает, что судью сегодня можно обвинять разве что в нерешительности. Однако, по мнению президента, в последнее время судья уже «немного адаптировался к этому процессу». «Ну и Юлия Владимировна, она, я вчера смотрел, она уже немного себя сдерживала и спокойнее вела», - заметил Янукович. Он посоветовал набраться всем терпения и дождаться завершения судебного процесса. «Как мне говорят мои консультанты, судебная процедура идет по тому пути, который выписан в законе», - добавил Янукович.

фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять