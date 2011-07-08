Парламент за приватизацию жилья в общежитиях

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Верховная Рада предлагает разрешить жильцам общежитий приватизацию жилых помещений, передают УНН.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий) поддержали 285 народных депутатов.

Напомним, с 1 января 2009 года действует Закон Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", которым урегулирован вопрос относительно передачи таких помещений в собственность территориальных общин и реализации конституционных прав на жилье граждан, которые на законных основаниях не менее 5 лет зарегистрированы и фактически проживают в общежитиях и не имеют другого собственного жилья.