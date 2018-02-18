Порошенко назвал условия переговоров с Россией

Переговоры Украины и России возможны только после возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время своего выступления на украинском ланче, который состоялся в Мюнхене в рамках конференции по безопасности, сообщает "112 Украина".

"На следующий день, когда россияне заберут своих солдат с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность страны, включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры (с Россией – ред.) по различным другим вопросам", – сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что в Украине нет "конфликта внутри страны", а есть агрессия со стороны РФ, с регулярными войсками, аннексией Крыма и т.д.