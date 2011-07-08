Доказать, что пенсионная реформа была принята «мертвыми душами», невозможно

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Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге в Верховной Раде заявил о том, что доказать факт отсутствия большинства депутатов в сессионном зале во время голосования за пенсионную реформу «практически невозможно», сообщает UBR.

По его словам, оппозиция вправе обратиться в Конституционный суд с представлением о неконституционности принятия Пенсионной реформы. «Это право оппозиции делать соответствующие представления. Когда мы были в оппозиции, мы тоже их делали. Но я знаю, как сложно доказать вопросы, которые будут в нем изложены...Практически доказать наличие депутатов в зале в то время, когда происходит постоянное перемещение, кто-то работает в комитете, а кто-то в зале - очень сложно. Это бесперспективно», - считает депутат.

Кроме того, парламентарий заявил, что оппозиция сама вводит людей в заблуждение. По словам Ефремова, ряд депутатов, которые настаивали на своих поправках к Пенсионной реформе, «не читали конечный документ - и то, что они говорили, во многих случаях вводило в заблуждение людей».

«Когда во время рассмотрения такого важного документа от оппозиции, которая имеет почти 200 штыков, присутствуют 14-15 людей – то это позор. Если вы хотите работать, приходите и работайте», - заявил он.