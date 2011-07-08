ВР приняла закон об аренде гособъектов ТЭК

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Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях аренды или концессии объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности. За проголосовала 251 карточка народного депутата.

Как передает ЛИГАБизнесИнформ, согласно закону, передаче в аренду или концессии подлежат такие объекты ТЭК, которые требуют модернизации (технического переоснащения) технологического процесса, а также объекты, на которых возможно привлечение современных технологий производства. Также аренде или концессии подлежат неперспективные шахты, объекты незавершенного строительства, ряд других объектов.

фото: inzider.ru