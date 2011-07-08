На пресс-конференции Президента не обошлось без инцидента

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Пресс-секретарь президента Дарка Чепак признала, что предварительно согласовывала с журналистами темы вопросов, которые были поставлены на пресс-конференции Президента.

Об этом Чепак сказала после окончания пресс-конференции Януковича в пятницу.

«Мы обсуждали темы, которые бы хотели обсудить журналисты. Это было не сейчас, это было еще месяц назад», - сказала Чепак.

По ее словам, «так делают все пресс-службы мира», сообщает «Украинская правда»

Во время пресс-конференции произошел инцидент между журналистами и Чепак.

На пресс-конференциях Президента, начиная со времен Леонида Кучмы, журналисты самостоятельно возле микрофонов составляли список на вопросы в порядке очередности.

Так и в этот раз представители киевских СМИ составили свой список. Перед началом пресс-конференции, Чепак забрала его себе.

Когда доходила очередь задавать вопрос представителям киевских масс-медиа, она предоставляла слово, руководствуясь не списком, а собственными пожеланиями.

Так, когда в конце пресс-конференции очередь дошла до киевских журналистов, то по списку вопроса должна была ставить Наталья Соколенко из канала СТБ, но Чепак предоставила слово газете «Комсомольская правда в Украине», которая входит в президентский пул.

В итоге Соколенко начала ставить вопрос без микрофона. Он касался темы притеснений журналистов.

Она также передала Януковичу письмо движения «Стоп цензура!», где изложен список последних фактов притеснений СМИ, а также предложения по улучшению этой ситуации.

Однако Янукович ушел из пресс-конференции, не забрав обращение, которое так и осталось на столе, за которым сидел Президент.