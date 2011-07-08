Табачник оставил Могилянку без госзаказа

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Могилянская школа журналистики и другие магистерские программы НаУКМА остались без госзаказа, сообщил Евгений Федченко, директор Могилянской школы журналистики, сообщает Kyiv Pos

«Вчера был последний день приема документов, а сегодня нам прислали ноль мест»- заявил директор школы.

«На программу, по его словам, подано 60 человек. Государственный заказ позволил бы им учиться за счет бюджета. Однако теперь они вынуждены искать средства на свое обучение самостоятельно. «Многие из них вряд ли смогут платить 19 тысяч гривен в год, не работая при этом», - говорит Федченко.

О прекращении финансирования Министерство образования сообщило уже после завершения приема документов от абитуриентов.

По предварительной информации также не получили заказ школа здравоохранения и школа социальной работы при НаУКМА.

Минобразования официальный комментарий еще не предоставило.