Литвин пошлет депутатам личные письма

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Спикер Верховной Рады (ВР) Украины Владимир Литвин напишет депутатам личные письма с просьбой обнародовать свои декларации о доходах. Об этом он заявил на брифинге в ВР, передает РБК-Украина.

"Я депутатам напишу личные письма, 449 писем сейчас попрошу подготовить, чтобы они в соответствии с законом о доступе к публичной информации или обнародовали свои декларации, или предоставили свое согласие на ее обнародование", - заявил Литвин.

С 1 июля вступает в силу закон "Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Согласно уточнениям к закону, в декларацию о доходах отдельно вносятся сведения о расходах на имущество, находящееся в частной собственности, и на имущество, находящееся в аренде. За отчетный год также декларируются единовременные затраты, если они равны или превышают 150 тыс. грн.