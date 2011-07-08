27 июля во Львове могут повториться события 9 мая

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Правозащитник, публицист, вице-ректор Украинского католического университета (УКУ) Мирослав Маринович прогнозирует, что 27 июля во Львове могут повториться провокации, подобные тем, что имели место 9 мая и 22 июня.

«Я думаю, что такие или другие провокации будут проводиться постоянно, в том числе и 27 июля. Не ожидаю, что прекратится процесс провоцирования украинские на негативные акции, которые подтвердят в глазах российской и западной прессы имидж Украины, и в частности Галичины, как экстремистской, ксенофобской и националистической страны. Поэтому к провокациям надо быть готовым», - отметил Мирослав Маринович в комментарии ЗИКу.

Поясняя, как общине города удалось избежать развертывания провокационного сценария 22 июня, правозащитник отметил, что, это, прежде всего заслуга активных и сознательных жителей города: «Относительно 22 июня, то, честно говоря, я не ожидал такого успеха, который был в тот день. Это меня утверждает в убеждении, что всегда нужно работать, ведь под лежачий камень вода не течет. Я с большой благодарностью вспоминаю тех людей, которые вышли с такой инициативой, чтобы представить Львов, который является уравновешенным, неагрессивным, способным на сопротивление, которое не имеет за собой агрессии и насилия.

Кажется, удалось уже изначально изменить медийную атмосферу вокруг этой даты, что уже было понятно, что если и произойдут какие-то негативные события, то это будут выразительные провокации. И они пойдут в ущерб тем, кто их будет организовывать», - отметил Мирослав Маринович.

Однако, по мнению вице-ректора УКУ, провокации на этом не закончатся, хотя, возможно, изменятся способы осуществления таких манипуляций. «Обратите внимание, уже в последние дни перед 22 июня была разыграна, так называемая еврейская карта. Появились малоизвестные организации, которые хотели эксплуатировать эту тему. К счастью, мы имеем добрых наших друзей евреев, которые поняли, что их руками хотят загребать жар в Украине, и отреагировали очень оперативно. И стало так же понятно, что эту карту разыграть во Львове не удастся», - убежден Мирослав Маринович.

Общественный деятель прогнозирует, что на этом вероятные инициаторы провокаций во Львове не остановятся. «Список памятных дат, когда можно ожидать провокаций является, к сожалению, большим, и община Львова должна быть готова к такому развитию событий. К реагированию на подобные события нужно подходить творчески, потому что каждая провокация требует своего подхода», - резюмирует правозащитник.

Как сообщалось ранее, председатель Антифашистского комитета Львовщины Александр Калынюк сообщил ЗИКу о том, что 27 июля во Львов приедут депутаты Госдумы от Свердловской области РФ отмечать годовщину освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков и праздновать 100-летие со дня рождения героя СССР Николая Кузнецова.

фото: ucu.edu.ua