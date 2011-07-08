Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9850-7,9865 грн/долл., сообщает РБК. Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 11,3930-11,4005 грн/евро, торги по рублю - 0,2854-0,2857 грн/руб.

Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9850-7,9910 грн/долл., торги по евро - в диапазоне 11,4550-11,4645 грн/евро, торги по рублю - 0,2862-0,2865 грн/руб.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 7 июля завершились в диапазоне 7,9840-7,9880 грн/долл., торги по евро - в диапазоне 11,4031-11,4129 грн/евро, торги по рублю - 0,2847-0,2850 грн/руб.