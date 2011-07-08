Ограничение максимальных пенсий не противоречит Конституции

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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что ограничение верхнего предела размеров пенсий не будет противоречить Конституции при выплате тех пенсий, которые назначаются, сообщает УНН .

«Ограничение верхнего предела пенсий не будет противоречить решению конституционного суда для тех пенсий, которые назначаются. Это будет противоречить тем пенсиям, которые уже есть», - отметил Литвин.

Он также заметил, что вариант обложения стопроцентным налогом тех пенсий, которые превышают 10 прожиточных минимумов неприемлемо потому, что пенсии - это социальные выплаты, которые не облагаются.

«А вот если Конституционный суд относительно своего решения (о максимальных пенсиях - Ред.) примет новое решение, то это будет совершенно новый документ. Тогда должна определяться Верховная Рада, а для этого нужно, чтобы обратились или Президент, или группа народных депутатов. И я хотел бы посмотреть, кто по этому поводу публично обратится в Конституционный суд», - добавил Литвин.