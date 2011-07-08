В Сирии ширятся протесты против президента страны

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Сотни тысяч человек протестуют на улицах сирийского города Хама, требуя отставки президента страны Башара Асада, передают УНН со ссылкой на Би-Би-Си.

Согласно сообщениям представителей активистов, число протестующих может достигать 450 тыс. человек.

Напомним, власти Сирии заявили, что администрация США вмешивается во внутренние дела их страны. Министр иностранных дел Сирии заявил, что поездка американского посла в город Хама, не согласованная с сирийскими властями, является свидетельством того, что США придают усилий по эскалации напряженности в стране.

По информации американского госдепартамента, посол США в Сирии Роберт Форд отправился в Хаму, чтобы своими глазами посмотреть на массовые протесты, которые, как ожидается, состоятся после пятничной молитвы.