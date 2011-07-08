Томенко тоже хочет, чтобы Президент наложил вето на пенсионну реформу

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Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко утверждает, что реально за пенсионную реформу проголосовало менее трети народных депутатов, поэтому у оппозиции есть все основания обратиться в Конституционный суд с представлениями о неконституционности данного закона, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Реально за пенсионную реформу проголосовало меньше трети народных депутатов», - сказал вице-спикер на брифинге в пятницу в Киеве. По его словам, из 248 народных депутатов, чьи голоса были отданы за пенсионную реформу, в зале присутствовали 143 – это те люди, которые зарегистрировались на вечернем заседании, а «физически было еще меньше».

По словам Томенко, данный аргумент может быть весомым как для Президента, чтобы он применил к пенсионной реформе право вето, так и для КС.

«Думаю, что оппозиция будет использовать все имеющиеся аргументы для того, чтобы не допустить, чтобы эта реформа стала законом и действовала на территории Украины», - подчеркнул вице-спикер .

Он также допустил, что кроме представителей оппозиции в КС обратится и группа депутатов от большинства, которые направят в КС представление о несоответствии Основному закону ограничения верхней границы пенсии.

«Так что таким образом будет ряд представлений относительно неконституционности норм пенсионной реформы», - подчеркнул Томенко.

При этом вице-спикер отметил, что ему приятно что за пенсионную реформу не проголосовали члены президиума Верховной Рады. «Председатель Верховной Рады Владимир Литвин не голосовал за пенсионную реформу, первый вице-спикер Адам Мартынюк и вице-спикер Томенко проголосовали против», - сказал он.

Как мы сообщали ранее, в Партии регионов не исключают, что Президент Украины Виктор Янукович может применить к закону о Пенсионной реформе право вето.