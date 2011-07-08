Реальная безработица в США опровергает прогнозы

{1-}

Уровень безработицы в США в июне 2011 г. по сравнению с показателем предыдущего месяца повысился на 0,1 процентного пункта и составил 9,2%, сообщает РБК. Такие данные представило Министерство труда страны. Аналитики ожидали, что уровень безработицы составит 9,0%.

Между тем число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем возросло на 18 тыс., что не совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших повышения на 90 тыс. Кроме того, по пересмотренным данным, в мае текущего года количество рабочих мест возросло на 25 тыс., тогда как ранее сообщалось о росте показателя на 54 тыс.