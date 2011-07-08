Янукович подписал закон об отмене техосмотра

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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №3565–VI «О внесении изменений в ряд законодательных актов Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок», сообщает президентская пресс-служба.

Напомним, 5 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, предусматривающий отмену обязательного технического осмотра для легковых автомобилей.

Вместе с тем, этот закон значительно расширил полномочия инспекторов ГАИ, которые теперь могут останавливать любой автомобильный транспорт в любое время. Закон вступает в силу через 30 дней после официальной публикации.