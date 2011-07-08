Провокаторы ставят нереальные цели - консул РФ в Крыму

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Консул РФ в Симферополе Владимир Андреев продолжает публично делить русские организации Крыма на «провокаторов» и тех, с кем готово работать посольство, сообщает Новый Регион со ссылкой на газету «Крымское время».

По сведениям издания, соответствующее заявление Андреев огласил в Симферополе, назвав 9 фамилий «провокаторов». «В списке провокаторов были названы старейшина казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов, лидер Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий, председатель Русской общины Евпатории Семен Клюев и еще ряд фамилий», – пишет газета.

Консула попросили определиться с критериями, которые позволят всем отличить провокатора от представителя пророссийских сил. Владимир Андреев предложил следующую формулировку: «Провокаторы ставят заведомо нереальные цели не для их достижения и реализации, а с целью создать провокацию, быть в её центре, поддержать таким образом свой личный популистский имидж и привлечь внимание средств массовой информации».

По сведениям «Нового региона», в «списке провокаторов» консула Андреева также оказались севастопольский активист Владимир Тюнин, глава «Русской общины Севастополя» Татьяна Ермакова, активист казачьих организаций Митрофан Попов, глава «Русского общества Крыма» Анатолий Лось, один из координаторов движения «Прорыв» Надежда Полякова и керченский активист Александр Ткаченко.