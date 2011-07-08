Пресс-конференция Януковича была организована по-современному?

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Сегодняшняя пресс-конференция Президента Виктора Януковича впервые проводилась в современном формате: пресс-служба использовала европейский опыт и отказалась от советского символа - очередей перед микрофоном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации, на мероприятие аккредитовались 440 журналистов. Телевизионную трансляцию осуществлял Первый национальный канал Украины. Также пресс-конференцию показали в своем эфире «5 канал» и «Тонис».

За 2 часа пресс-конференции Президент Украины ответил на более чем 20 вопросов - в среднем около 5 минут на один вопрос. Для удобства СМИ в Украинском доме работал пресс-центр.

На этой пресс-конференции возможность задать больше вопросов получили региональные СМИ, которые не так часто имеют возможность задать Президенту Украины вопросы, в отличие от представителей центральных и иностранных СМИ, пояснили в пресс-службе.