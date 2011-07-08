В Одессе отдали аэропорт фирме, в которой работает 1 человек

В ходе сегодняшней сессии депутаты, после почти часового обсуждения, утвердили проект решения «Об определении доли Одесского горсовета в уставном капитале ООО Международный аэропорт Одесса и вклада КП Международный аэропорт Одесса в совместную деятельность», сообщает Думская.нет.

Представители «Сильной Украины» обратили внимание на то, что уставной фонд компании-инвестора – «Одесса Аэропорт Девелопмент» составляет всего 1 тысячу (!) гривен, а в штате числится 1 человек.

«По нашим данным, эта компания связана с оффшорами на Кипре. Мы понятием не имеем, кому мы отдаем аэропорт!», — сообщил депутат «Сильной Украины» Александр Шеремет. — В договоре сказано, что инвестор будет 12 месяцев «искать инвестиции». Какой же это инвестор, если у него денег нет?»

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В свою очередь, вице-мэр Одессы Николай Ильченко подтвердил, что уставной капитал фирмы составляет 1 тыс. гривен, но заявил, что «Одесса Девелопмент» является «компанией-спутником, которая была создана под определенный проект, а главная компания имеет уставной фонд в 1 миллион фунтов стерлингов». Кроме того, в случае невыполнения своих обязательств инвестором, город по договору имеет право выйти из проекта со своим имуществом.

«Взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, и все необходимое оборудование, необходимое для взлета-посадки, останется в собственности города, — сообщил Ильченко.

В ответ на замечания депутата Полищука от КПУ и ряда других избранников о том, что тендер по поиску инвестора аэропорта не проводился, хотя должен был быть, вице-мэр заявил:

«Проведение конкурса на достаточно длительное время отодвинуло бы реализацию реконструкции аэровокзального комплекса. А без инвестора город сделать это просто не сможет – нам потребовалось бы минимум 15 лет. Нами рассматривались три инвестора – «Одесса Аэропорт Девелопмент», английская и китайская компании. Однако в дальнейшем они так и не прислали нам свои предложения, поэтому у нас остался только один субъект хозяйственности, который мог бы инвестировать в аэропорт».

В итоге за решение по передаче 75% аэропорта в частную собственность проголосовали 69 депутатов, против – 33, не голосовали – 7 человек.