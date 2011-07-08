«Фридом Хаус» призвал украинскую власть остановиться

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Последнее расследование СБУ против Юлии Тимошенко превратило уголовное преследование экс-премьера из фарса в трагедию. Об этом заявил исполнительный директор «Фридом Хаус» Дэвид Крамер в Вашингтоне на конференции «Будущее Украины: вызовы и последствия власти в Украине», организованной Институтом международной экономики Петерсона, Центром США и Европы Брукингского института и Атлантическим Советом, сообщает пресс-служба «Батьківщини».

«Этим расследованиям больше нельзя доверять. Это просто одно за другим обвинения, которые выдвигаются против Юлии Тимошенко, пока наконец что-то не выйдет», - заявил Крамер.

Исполнительный директор авторитетной неправительственной организации отметил, что уголовному преследованию Юлии Тимошенко нужно положить конец, если Украина действительно хочет сохранить доверие к себе и действительно бороться с коррупцией, а также сохранить доверие в вопросах верховенства права.

«Я обращаюсь к своим коллегам из украинского правительства, которые присутствуют здесь. Когда вы вернетесь назад, или будете докладывать вашему правительству, скажите им, чтобы они остановились. Это – возмутительно! Это уничтожает перспективы Украины относительно реальной интеграции в евроатлантическое сообщество, это также уничтожает перспективы вашей страны относительно настоящего демократического будущего», - отметил Крамер на конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что события, которые разворачиваются вокруг преследования оппозиции в Украине, аннулируют достижения Оранжевой революции.

«В последнее время я ношу браслет в поддержку Беларуси, еще одной страны, за которой я внимательно наблюдаю. На нем написано «Освободить Беларусь сейчас» (FreeBelarusnow.org). Я действительно очень надеюсь, что нам не придется начать носить такие же браслеты в поддержку Украины», - закончил свое выступление Дэвид Крамер.