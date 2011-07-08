Чиновники «Укртранснафты» умыкнули 12 млн.

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В отношении должностных лиц ОАО «Укртранснафта», совершивших растрату государственных средств на сумму свыше 12 млн. грн., возбуждено уголовное дело, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Было установлено, что данные должностные лица по предварительному сговору с ООО «ВиДиЮникомерс» совершили растрату государственных средств при осуществлении закупки азотно-компрессорных станций на сумму 12,35 млн. грн.

Генеральной прокуратурой Украины 30 июня 2011 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.