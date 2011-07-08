Берлускони собирается уходить с политической авансцены

{1-}

Глава правительства Италии Сильвио Берлускони не будет баллотироваться в премьер-министры на следующих парламентских выборах 2013 года, передает РБК со ссылкой на радио "Свобода".

"Постараюсь создать в Италии Народную европейскую партию, но в 77 лет не смогу быть премьером", - подчеркнул Берлускони относительно своего политического будущего в интервью газете La Repubblica.

Берлускони также объявил своего преемника. По его словам, на предстоящих выборах лидером правоцентристской коалиции будет действующий министр юстиции Анджелино Альфано. Этот 40-летний политик ныне возглавляет партию Берлускони "Народ свободы".

Берлускони также отверг возможность избрания его президентом Италии. На этом посту он видит своего соратника, секретаря Совета министров Джанни Летта.

Берлускони фигурирует в четырех уголовных делах. Его обвиняют в коррупции, налоговом мошенничестве и подстрекательстве к проституции. Из-за судебных и сексуальных скандалов, а также поражения правоцентристов на последних местных выборах левая оппозиция требовала отставки премьера и досрочных выборов.

В разговоре с La Repubblica Берлускони неоднократно заявлял, что добровольно кресло премьера не оставит. "Не уйду в отставку, но хотел бы", - сказал итальянский премьер.