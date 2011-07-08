Против Мешкова могут возбудить уголовное дело - Джарты

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Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты рассчитывает на возбуждение уголовного дела против первого и последнего президента Республики Крым Юрия Мешкова, сообщает УНИАН.

«Приехал (в Крым) гражданин Российской Федерации и призывает брать вилы и идти на власть. Человек, который давно уже забыт, как страшная история, для Крыма, пытается обратить на себя внимание… По поводу его высказывания, я так думаю, будет возбуждено уголовное дело», - сказал сегодня в Симферополе крымский премьер, отвечая на вопрос журналистов.

3 июля Юрий Мешков прибыл в Крым из Москвы. На полуострове он отсутствовал 16 лет.

Мешков считает главной задачей на данный момент проведение в 2012 году референдума о восстановлении отмененной Конституции Крыма 1992 года. Он также резко осудил события в Феодосии, где 3 июля произошло массовое столкновение активистов казачьих организаций и сотрудников милиции при попытке казаков повторно установить на въезде в город поклонный крест, который 1 июля был демонтирован по решению Хозяйственного суда Крыма.

«Пришлые» пролили кровь наших, Республики Крым, граждан. Они забыли народное предупреждение: «Кто сеет ветер - пожнёт бурю!» - и опрометчиво бахвалятся своей «решимостью», готовностью и дальше проливать нашу кровь. Те, кто отдал преступный приказ - теперь «кровники» Крыма. Они лишили себя какого бы то ни было - юридического, морального права руководить Крымом», - говорится в обращении Мешкова к крымчанам, которое он озвучил 7 июля.

«Оценивая реальную ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Крыму, думаю, уместно будет вспомнить слова Уинстона Черчилля: «Бандита не испугаешь поднятыми руками!». То есть, фигурально выражаясь, пора опустить руки и взяться за вилы», - сказал экс-президент Крыма.

Мешков 30 января 1994 года победил во втором туре выборов президента Республики Крым, получив почти 73% голосов. В марте 1995-го должность крымского президента была ликвидирована из-за противостояния властей полуострова с официальным Киевом.