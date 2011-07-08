Чат в «Главреде» с Анатолием Гриценко

11 июля, в 16.00, на сайте «Главред» состоится чат с народным депутатом Украины, главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министром обороны Украины, лидером партии «Громадянська позиція» Анатолием Гриценко.

Уважаемые читатели, пообщаться с Анатолием Гриценко, обсудить с ним основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности Украины, отношения Украины и России, проблемы борьбы с коррупцией, нюансы земельной и пенсионной реформы в Украине, а также задать гостю «Главреда» вопросы, интересующие вас, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.