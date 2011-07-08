Рада ликвидирует льготы еще 16 категориям населения – депутат

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Принятие пенсионной реформы — не самое страшное, что могло постигнуть украинцев, ведь в этом году парламент может проголосовать за упразднение льгот для еще 16 категорий.

Об этом заявил народный депутат фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Павловский на пресс-конференции в ИА ГолосUA.

«Я думаю, что в этом году нас ожидают еще решения еще хуже... Изменениями к госбюджету ликвидировали социальные льготы таких значительных категорий как чернобыльцы, дети войны и военные пенсионеры», - заявил Павловский.