Частные фонды не гарантируют сохранность пенсионных вкладов — Александровская

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Частные пенсионные фонды в Украине не смогут гарантировать украинцам сохранность их пенсионных накоплений. Такое мнение высказала народный депутат Украины фракции КПУ Алла Александровская на пресс-конференции в ИА ГолосUA.

«У нас 1,5 млрд. грн. исчезло в кредитных союзах. Что такое Пенсионные фонды (частные — ред.)? Где гарантия, что тоже самое не произойдет с предлагаемыми пенсионными фондами и они за 30 лет сохранят эти деньги», - заявила Александровская.

Народный депутат привела в пример частные пенсионные фонды США, которые при всей стабильности и мощности экономики государства не смогли удержаться на плаву. «Америка, Европа демонстрируют: пенсионные фонды банкротятся вместе с предприятиями — стабильности нет. Поэтому та система, к которой сегодня подвели пенсионные фонды вот эти, счета накопительные — это совершенно абсурдная ситуация в условиях международного всемирного финансового кризиса», - добавила депутат КПУ.

«На это переходить нельзя по определению», - заявила А. Александровская.