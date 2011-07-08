Украину посетят московский патриарх и грузинский католикос

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия II посетят Украину 26-28 и 25-26 июля соответственно, сообщает Левый берег.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко.

В частности, по его словам, программа визита патриарха Кирилла предусматривает 26 июля его приезд и общение с предстоятелем Грузинской православной церкви.

27 июля планируется проведение с участием Кирилла богослужения на Владимирской горке, 28 июля - богослужение в Киево-Печерской лавре.