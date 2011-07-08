Янукович дал Героя Владимиру

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Президент Виктор Янукович присвоил звание Героя Украины предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Владимиру, информируют «Українські новини».

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП), протоиерей Георгий Коваленко.

«Нам было очень приятно услышать, что во время проведения собора (7 июля) имел место телефонный звонок одному из архиереев. Президент лично позвонил и сообщил, что блаженнейший удостоен звания Героя Украины», - сказал он.

В свою очередь митрополит выразил благодарность Президенту.

«Это очень приятно. Я благодарю Президента и заверяю, что это большая награда, но это не мое достижение. Это духовенство и епископат, которые меня поддерживают и которые со мной работают», - сказал он.

По данным пресс-службы УПЦ (МП), вручение награды пройдет в субботу, 9 июля.

Как мы сообщали ранее агентство, Янукович 23 ноября 2010 года наградил митрополита Владимира орденом Свободы.