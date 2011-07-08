Офис Авакова блокировали не из-за политики - милиция

Следственные действия, проводимые 7 июля в помещениях, принадлежащих главе облорганизации партии «Батьківщина» Арсена Авакова, происходили в рамках закона. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел в Харьковской области, сообщает «Украинская правда».

«Появились сообщения о том, что по ул. Сумской, 88 в городе Харькове работники милиции ворвались в помещение и прибегают к неправомерным действиям», - отметили в милиции.

В Управлении заявили, что в производстве областного Следственного управления находится уголовное дело, которое было возбуждено по факту мошеннического завладения неустановленными лицами земельным участком площадью около 700 га на территории одного из поселковых советов Харьковского района.

«Следствием установлено, что в период с февраля по апрель 2008 года неустановленные лица, имея умысел на завладение путем обмана земельным участком, который находился в аренде одного из частных предприятий, осуществили многочисленные незаконные сделки с землей», - сообщили в пресс-службе.

«Поскольку все предприятия, в чью пользу позже были переданы указанные земельные участки, зарегистрированы по адресу: Харьков, ул. Сумская, 88, следственно-оперативной группой на основании постановления Киевского районного суда Харькова от 05.07.2011 в помещениях частных предприятий, должностные лица которых могут быть причастны к незаконным операциям с землей, был проведен обыск в рамках возбужденного уголовного дела», - заявили в милиции.

«Указанное следственное действие проводилось с соблюдением требований законодательства, общественный порядок не нарушался. Досудебное следствие по данному уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении.

«Ложные сообщения о политическом подтексте проведенных следственных действий является попыткой избежать ответственности и ввести общественность в заблуждение», - добавили в МВД.

­­Как мы сообщали ранее, обыск в офисе главы Харьковской облорганизации партии «Батькивщіна» Арсена Авакова проводился с санкции Киевского райсуда Харькова.